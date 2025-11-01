Prestige-Sieg gegen Rekordmeister Wals: Inzinger Ringer ließen die Muskeln spielen

Der RSC Inzing feierte am Freitagabend in der Ringer-Bundesliga einen 32:21-Heimerfolg über Dauerrivale AC Wals und hat nun sogar Chancen auf Platz eins im Grunddurchgang.

Ob die Mehrzweckhalle im Bundesliga-Schlager gegen Rekordmeister und Titelverteidiger Wals wieder einmal aus allen Nähten platzte? Daniel Posch, Obmann der Inzinger Ringer antwortete vielsagend: „Es hat sich schon herumgesprochen, dass der Heimkampf in Inzing das große Saison-Highlight ist.“

Und die Zuschauer wurden für ihr Kommen belohnt. Inzing sorgte nämlich für einen süßen Halloween-Abend und wies den großen Rivalen beim 32:21-Heimsieg in die Schranken. Es war der erste Erfolg gegen den Budget-Krösus seit dem 14. Oktober 2023.

Der gewonnene Kampf von Inzings Robert Karapetyan:

Die Basis für den Erfolg: Alle acht gewonnenen Kämpfe wurden mit jeweils vier Zählern und damit der vollen Punktzahl belohnt. „Das war sicher ein Schlüssel zum Erfolg“, lobte Posch. In der griechisch-römischen Disziplin siegten Legionär Robert Karapetyan, Aker Schmid, Jakob Sailer und Daniel Gastl. Im Freiistil gewannen Legionär Manvel Khndzrtsyan, Jakob Saurwein, Lukas Gastl und Benjamin Greil.

Überbewerten wollte man den Sieg im ersten Kampf der Bundesliga-Rückrunde allerdings auch nicht. Denn bei den Gästen fehlten starke Nationalkader-Ringer wie Markus Ragginger oder Simon Marchl. „Aber ein Sieg gegen Wals schmeckt natürlich immer doppelt. So oft gelingt uns das jetzt ja auch nicht“, freute sich Obmann Posch.

Inzing hat Chancen auf Grunddurchgangssieg

Zwei Runden sind in der Ringer-Bundesliga noch zu absolvieren. Rein rechnerisch haben weder Wals noch Inzing das Final-Ticket gelöst. Doch am fünften Titel-Duell in Serie zweifelt in der Ringer-Szene kaum noch jemand.