Kommentar
Wir stehen im Deutschen Eck
Kommentarvon Alois Vahrner
Verspätungen und lange Strecken-Sperren: Für Österreichs BahnfahrerInnen ist das Deutsche Eck eine harte Prüfung. Auf Besserung heißt es noch lange warten.
