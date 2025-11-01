Fünf neue Standorte
Großer Autohaus-Deal in Bayern: Unterberger übernimmt Vogl-Gruppe mit 180 Jobs
Der Autohaus-Deal ist unter Dach und Fach: Unterberger-Geschäftsführer Josef Gruber, Fritz Unterberger junior, Sebastian Vogl, Gerald Unterberger und Vogl-Geschäftsführer Jürgen Pöllner (v.l.)
© Pertl/schloss – Abdruck honorarfrei
Die Tiroler Unternehmerfamilie Unterberger expandiert kräftig in Süddeutschland. Am 1. Jänner übernimmt sie fünf Autohaus-Standorte in Oberbayern. Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Für Unterberger ist es der größte Zukauf der Unternehmensgeschichte.