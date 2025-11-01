Verkehrsschilder und Straßenlaterne in Roppen beschädigt: Jugendliches Duo gestand Tat

Roppen – In der Nacht auf den 1. November wurden im Bereich Obbruck in Roppen zwei Verkehrszeichen verbogen, ein weiteres gestohlen sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Die Polizei Oetz konnte im Zuge von Ermittlungen zwei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren ermitteln. Auch konnten sie das gestohlene Verkehrszeichen sicherstellen.