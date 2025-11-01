Exil mit Pinienduft

Des Kaisers kleine Insel: Auf Napoleons Spuren auf Elba unterwegs

© TT/Grill
Vanessa Grill

Von Vanessa Grill

Elf Monate verbrachte Napoleon auf Elba und man wundert sich, warum er nicht länger in diesem Kleinod mit türkisblauem Meer, duftendem Rosmarin und Kichererbsen-Fladen geblieben ist.