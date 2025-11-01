- Überblick
Exil mit Pinienduft
Des Kaisers kleine Insel: Auf Napoleons Spuren auf Elba unterwegs
© TT/Grill
Von Vanessa Grill
Elf Monate verbrachte Napoleon auf Elba und man wundert sich, warum er nicht länger in diesem Kleinod mit türkisblauem Meer, duftendem Rosmarin und Kichererbsen-Fladen geblieben ist.
