Fünf Urlauber starben bei Lawinenabgang im Ortlergebiet: 17-Jährige unter Opfern

Beim Aufstieg zur Vertainspitze im Ortlergebiet wurden fünf Wintersportler von einer Schneelawine erfasst. Zwei Männer und eine Frau wurden am Samstag tot geborgen. Am Sonntag wurden zwei weitere Verschüttete geborgen – es handelt sich um einen Vater und seine 17-jährige Tochter.

Sulden – In Südtirol sind fünf deutsche Bergsteiger bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Die Urlauber seien am Samstag beim Aufstieg zur mehr als 3500 Meter hohen Vertainspitze im Ortlergebirge von der Schneelawine erfasst worden, so die Bergwacht. Zwei Männer im Alter von 30 und 50 Jahren und eine 30-jährige Frau konnten noch am Samstag tot geborgen werden.

Nach zwei weiteren Personen war zunächst noch gesucht worden. Erst am Sonntag wurden ihre Leichen gefunden. Es handelt sich um einen Vater und seine 17-jährige Tochter aus Deutschland, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Retter mussten zwei Stunden zur Unglücksstelle gehen

Die Suche musste Samstagabend aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden und wurde Sonntagfrüh fortgesetzt. Rund 25 Bergretter wurden bei schlechtem Wetter vom Hubschrauber auf den Berg gebracht, bis zur Unglücksstelle sollen es noch einmal zwei Stunden zu Fuß sein, sagte Christian Knoll, Sprecher der Bergrettung Sulden, dem Südtiroler Online-Portal stol.it. Zudem gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass die Vermissten von der Unglücksstelle aus noch einmal 200 Meter in die Tiefe gestürzt waren. Wärmebildkameras und Drohnen unterstützten die Helfer.