Lawinenabgang im Ortlergebiet: Zwei Männer und eine Frau tot, zwei Vermisste

Sulden - Ein Lawinenunglück hat sich Samstagnachmittag oberhalb von Sulden in Südtirol ereignet: Eine Gruppe aus drei Wintersportlern wurde im Ortlergebiet von einer Lawine erfasst und mitgerissen. Für drei von ihnen kam jede Hilfe zu spät - sie konnten nur noch tot geborgen werden. Bei den Opfern, ein Mann und eine Frau im Alter von 30 Jahren und ein 50-Jähriger, handelt es sich laut der italienischen Nachrichtenagentur AGI um Deutsche. Zwei weitere Sportler wurden vermisst.

Insgesamt wurden bei dem Unfall zwei Gruppen erfasst. Die erste Gruppe - bestehend aus drei Personen - überlebte das Unglück nicht. Bei einer weiteren vierköpfigen Gruppe wurden zwei Personen vermisst, zwei waren verletzt. Letztere wurden geschockt ins Tal geflogen. Die Suche nach den Vermissten wurde am Samstag abgebrochen, am Sonntag soll die Suche auch mithilfe von Drohnen wiederaufgenommen werden.

Lawinenunglück unterhalb der Vertainspitze