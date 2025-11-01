Zwei Radfahrer mit E-Bikes in Westendorf gestürzt: 80-Jähriger schwer verletzt

In Westendorf kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall mit E-Bikes, bei dem eine 79-Jährige und ein 80-Jähriger verletzt wurden.

Die beiden waren gegen 15.35 Uhr mit ihren E-Bikes am Nachtsöllberg in Richtung Westendorf unterwegs. Der vorausfahrende Mann kam aus unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach der Tunnelausfahrt zu Sturz. Unabhängig davon sei die dahinter fahrende Frau gestürzt, berichtet die Polizei.