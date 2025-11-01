Ins Krankenhaus gebracht
Motorräder touchiert: 20-jähriger und 21-jähriger Lenker bei Unfall in Radfeld verletzt
Radfeld – Bei einem Unfall wurden am Samstag zwei Motorradfahrer verletzt. Der 20-jährige Österreicher und der 21-jährige Italiener waren gegen 12.30 Uhr gemeinsam und leicht versetzt auf der Bundesstraße bei Radfeld in Richtung Westen unterwegs. Im Tunnel Rattenberg kam es zur Berührung der beiden Motorräder, wodurch beide Lenker stürzten.
Der 20-Jährige wurde schwer am Arm, der Italiener unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Der Tunnel war bis etwa 13.10 Uhr gesperrt. (TT.com)