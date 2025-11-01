Motorräder touchiert: 20-jähriger und 21-jähriger Lenker bei Unfall in Radfeld verletzt

Radfeld – Bei einem Unfall wurden am Samstag zwei Motorradfahrer verletzt. Der 20-jährige Österreicher und der 21-jährige Italiener waren gegen 12.30 Uhr gemeinsam und leicht versetzt auf der Bundesstraße bei Radfeld in Richtung Westen unterwegs. Im Tunnel Rattenberg kam es zur Berührung der beiden Motorräder, wodurch beide Lenker stürzten.