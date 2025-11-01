Starke Rauchentwicklung

Ladende Akkus dürften Brand in Milser Wohnung entfacht haben

Am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr war in einer Wohnung in Mils ein Brand ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr Mils stand im Einsatz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt zweier zum Aufladen angesteckten Akkus verursacht wurde.

Personen wurden nicht verletzt. Im Erdgeschoss der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Das Obergeschoss wurde stark verrußt. (TT.com)

