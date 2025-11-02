Klimawandelanpassung soll bei COP30 ins Zentrum rücken

Die Klimafinanzierung wird bei der UNO-Klimakonferenz im brasilianischen Belem (COP30) wie im Vorjahr auf der COP29 wieder ein zentrales Thema sein. COP30-Präsident André Corrêa do Lago erklärte am Mittwoch, das Thema Anpassung sei dabei "immer irgendwie in den Hintergrund verbannt worden". Bei der am 10. November beginnenden diesjährigen Weltklimakonferenz soll sich das ändern.

Diesmal sucht die Weltgemeinschaft nach einem "Global Goal on Adaptation, GGA" und auch bei der damit gemeinten Klimawandelanpassung wird die Finanzierung der wesentliche Punkt sein. Denn Katastrophen wie Wirbelstürme und Dürren nehmen infolge der Erderwärmung weiter zu - und dennoch stellen die reichen Industriestaaten ärmeren Ländern weiterhin nicht genügend Geld für die Anpassung an den Klimawandel bereit. Die Finanzierung halte mit dem Tempo der Klimakrise "nicht Schritt", erklärte UNO-Generalsekretär António Guterres am vergangenen Mittwoch anlässlich der Veröffentlichung eines Berichts des UNO-Umweltprogramms (UNEP), wonach die Industriestaaten in puncto Klimaanpassung weiterhin ihren eigenen Hilfszusagen hinterherhinken.

Eine Herausforderung für den UNO-Klimagipfel in Brasilien besteht genau darin, bereits gemachte Versprechen in die Tat umzusetzen. Doch das Gegenteil passiert: Die USA - der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen - sind unter Präsident Donald Trump erneut aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen. Trotz der auf der UNO-Klimakonferenz 2023 vereinbarten Abkehr von fossilen Brennstoffen planen die Vereinigten Staaten und andere Länder, noch mehr Kohle, Öl und Gas zu fördern. Global erreichten die jährlichen Treibhausgasemissionen 2024 statt eines Rückgangs einen neuen Höchststand.

Unterdessen hat die Europäische Union eine wichtige UNO-Frist für die Einreichung ihres überarbeiteten Klimaziels für die Zeit bis 2035 verpasst. Die Zusagen des weltgrößten Klimaverschmutzers China enthalten zwar Verbesserungen, bleiben aber bewusst vage. Trotz solcher Rückschritte hält die ehemalige UNO-Klimachefin Patricia Espinosa die COP-Gipfel nach wie vor für "absolut notwendig", um die Länder zusammenzubringen und sie für ihr Handeln - oder ihre Untätigkeit - zur Rechenschaft zu ziehen. "Ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg gibt, einer so großen Bedrohung für die Menschheit zu begegnen", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP kürzlich bei Klimagesprächen in Deutschland.

Auch der Wald wird bei der COP30 im Zentrum stehen, schon allein deswegen, weil Gastgeber Brasilien schon im Vorfeld des Klimagipfels das Projekt "Tropical Forest Forever Facility (TFFF)" als Finanzierungsmodell für den Tropenwaldschutz angeteasert hat. Greenpeace Österreich sah es ebenfalls als zentral an, dass es in Belem zu einem " starken Bekenntnis der Staatengemeinschaft zum Schutz der Wälder" kommen solle.

Die wohl bedeutendste Entwicklung im Kampf gegen den Klimawandel ist der Ausbau erneuerbarer Energien - der schon lange vor Paris begann. Laut einer neuen Studie einer britischen Nichtregierungsorganisation Energy & Climate Intelligence Unit ist der Anteil erneuerbarer Energien in den vergangenen zehn Jahren deutlich schneller gewachsen als von zahlreichen Beobachtern prognostiziert: um 41 Prozent bis Ende 2024.