Großer Geldbetrag fehlt
Ärger für Fügen vor großem Schlager: Verein stellt Dieb Ultimatum
Von Michael Pipal
Ein Diebstahl sorgt beim SV Fügen vor dem großen Schlager am Sonntag (11.00 Uhr) in der tt.com Regionalliga Tirol gegen St. Johann für ein Störfeuer abseits des Rasens.
