Wie die Imster HAK/HAS junge Fußballtalente fördert: KickIT macht es möglich

Die Handelsakademie und Handelsschule Imst ist in der Talentförderung bereits erfolgreich, wie etliche Sprachzertifikate ihrer SchülerInnen belegen. Nun soll sich auch im Sport, konkret im Fußball, eine weitere Tür öffnen.

Imst – Mit dem neuen Zusatzangebot „KickIT“ setzt die Imster „Schule der Wirtschaft“ neue Akzente. Ab dem Schuljahr 2025/26 erhalten fußballbegeisterte Mädchen und Burschen die Möglichkeit, ihre wirtschaftliche Ausbildung mit einer professionellen Fußballausbildung zu verbinden.

„Neben dem herkömmlichen Unterricht wollen wir unseren SchülerInnen die Möglichkeit zum sportlichen Ausgleich bieten“, eröffnet Direktorin Jeannette Hausberger. Durch die Zusammenarbeit mit dem lokalen Fußballverein SC Imst, dem Tiroler Fußballverband (TFV) sowie der Mittelschule Imst-Oberstadt sollen künftig Talente erkannt und gefördert werden.

Professionelles Training

Einmal wöchentlich trainieren die Jugendlichen, eingebettet in das Kurssystem, unter professionellen Trainingsbedingungen. Neben Technik und Spielverständnis steht vor allem Persönlichkeitsbildung im Mittelpunkt. Zum kostenlosen Angebot sagt Trainer Marco Schlutz: „Ich möchte jeden und jede dort abholen, wo er oder sie gerade steht und ein individuelles Trainingsprogramm erstellen. Wir arbeiten viel mit dem Ball, aber auch an der Schnelligkeit.“

Mithilfe des TFV sowie durch die Unterstützung des Sponsors Sparkasse Imst Privatstiftung geht nun dieser Fußballtraum in Erfüllung. „Im Fußball lernt man Verantwortung zu tragen, Teamgeist, Leadership und auch mit Niederlagen umzugehen. All diese Skills benötigt man auch im späteren Leben und in der Wirtschaft“, lobt Sparkassen-Direktor Mario Kometer. Helene Falkner vom TFV sieht gerade im Jugendbereich Potenzial: „Speziell für Frauen stehen im Fußball alle Türen offen.“

Aktuell befinden sich 19 Schüler im KickIT-Programm, zwei davon sind junge Frauen. „Die SchülerInnen benötigen bis auf Interesse und Motivation keine weitere, fußballerische Ausbildung. Talent findet seinen Weg. Ähnlich wie bei den Sprachen und den zahlreichen Zertifikaten, die unsere SchülerInnen errungen haben, darf auch KickIT wachsen“, so Direktorin Hausberger.