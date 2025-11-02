Auto überschlug sich mehrmals: 48-jähriger Lenker starb, Beifahrer verletzt

Rangersdorf – Bei einem Unfall in Rangersdorf (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Sonntag ein 48-jähriger Autolenker ums Leben gekommen. Wie die Polizei informierte, kam der Pkw des Mannes gegen 5.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache von der Mölltal Straße ab. Der Wagen fuhr in einen Betongraben und kollidierte mit einem Holzstapel, überschlug sich mehrmals und krachte in einen Holzzaun. Der Lenker und der Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.