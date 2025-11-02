Opfergabe aus der Bronzezeit
3200 Jahre altes Schwert: Die erstaunliche Geschichte eines Hattinger Prachtfunds
Sichtlich beeindruckt nahm die Hattinger Abordnung – v. l. Bürgermeister Dietmar Schöpf, der Sohn des Finders, Bruno Sailer, und Heimatforscher Markus Geyr – das Bronzeschwert in Augenschein.
© Michael Domanig
In den 1970er-Jahren grub ein Bauer in Hatting ein bestens erhaltenes Schwert aus – ohne von dessen wahrer Bedeutung zu ahnen. Jahrzehntelang schlummerte es kaum beachtet in einem Stadel. Heute weiß man: Das Schwert ist rund 3200 Jahre alt. Nun findet das Prachtstück aus der Bronzezeit Eingang in eine neue Sagensammlung.