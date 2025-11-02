Ruhe bewahren, Lage checken, Notruf wählen: So alarmiert man als Ersthelfer die Einsatzkräfte

Der einzige Fehler, den man als Ersthelfer machen kann, ist nichts zu tun: Gerhard Stauder von der Leitstelle Tirol gibt Tipps für die ersten Momente bei einem Verkehrsunfall, Brand oder medizinischen Notfällen. Und er erklärt, warum die Notfall-App „SOS-EU-Alp“ einem viel Stress erspart und der Leitstelle schnell hilft.