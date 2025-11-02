Tipps der Redaktion
Keine Zeit für Trübsinn: Acht Dinge, auf die man sich im November in Tirol freuen kann
Der November hat mehr zu bieten als man denkt: Einige Skigebiete in Tirol öffnen, durch Christkindlmärkte kann geschlendert werden und auch Kekse backen mit der ganzen Familie kann das vermeintlich startende Wintertief überbrücken.
© Canva/Axel Springer/Canva
Die Tage werden kürzer und das Wetter trüber: Der November ist da. Der vorletzte Monat des Jahres scheint allerdings nicht der beliebteste zu sein. Wir haben uns 8 Dinge überlegt, auf die man sich im November freuen darf.