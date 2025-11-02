Stürzte über Böschung
Auto kam in Biberwier von Fernpassstraße ab und stürzte über Böschung
Das Auto blieb auf der Seite liegen.
© Daniel Liebl
Biberwier – Auf der Fernpassstraße (B179) kam es am Sonntag zu einem Fahrzeugabsturz: Kurz vor 13 Uhr kam ein Auto in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab, rutschte über die Böschung und blieb auf der Fahrerseite liegen.
Laut ersten Informationen der Polizei gab es keine Verletzten. Wie es zu dem Unfall kam und wer in dem Auto saß, war zunächst nicht bekannt. (TT.com)
Der bzw. die Insassen hatten Glück, es wurde niemand verletzt.
© Daniel Liebl