Kommentar

Naturschutz, der neue alte Prügelknabe

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

Die Wirtschaft zerrt die Landesumweltanwaltschaft nur allzu gerne als Verhinderer durch die Polit-Manege. Zu Unrecht, wie deren jüngster Tätigkeitsbericht erneut zeigt.