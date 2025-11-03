Kein Asylstatus für Familienvater
Junge Mutter aus Schwaz kämpft verzweifelt um Bleiberecht für ihren Ehemann
Makka Kusarieva mit ihren Söhnen Musa (l.) und Khalid. Musa hält ein Foto in der Hand, das die Familie samt seinem Papa Uvais Elsanov zeigt.
© Dähling
Ein nicht erhaltener negativer Asylbescheid, ein nächtlicher Polizeibesuch und ein Ehemann, der untertauchen musste: All das quält eine 23-jährige Tschetschenin, die mit ihren Kindern in Schwaz wohnt. So sehr, dass sie jetzt in psychologischer Behandlung ist.