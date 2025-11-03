Einer der Täter trug eine „Scream“-Maske: Frau in Wattens von Jugendlichen überfallen
Am Sonntagabend kam es in Wattens zu einem versuchten Raub vor einem Wohnhaus. Eine 31-Jährige war mit ihrem Auto nach Hause gekommen und brachte diverse Dinge in die Wohnung. Gegen 18.10 Uhr kam sie noch einmal zum Auto zurück, um ihre Handtasche zu holen.
Plötzlich tauchten bei einer Müllinsel zwei vermummte männliche Jugendliche auf, wobei einer der beiden eine sogenannte „Scream“-Maske trug. Der unmaskierte Täter forderte sie auf, ihm die Tasche zu geben. Nachdem die Frau dies verweigert hatte, ergriff sie der zweite, vermummte Täter am linken Oberarm.
Polizei eine Stunde später verständigt
Die Frau wehrte sich, worauf die beiden von ihr abließen und sich über die Josef-Speckbacher-Straße in westlicher Richtung (zum Eislaufplatz) entfernten. Die 31-Jährige verständigte ihre Mutter, welche zur Wohnung ihrer Tochter fuhr und eigenständig die nähere Umgebung absuchte.
Erst rund eine Stunde später wurde die Polizei telefonisch verständigt. Die 31-jährige Frau wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Eine vor Ort durchgeführte Fahndung verlief negativ. (TT.com)
Beschreibung der Täter
Täter 1: männlich, höchstens 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, „Scream-Maske“, bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover, dunkler Jogginghose, dunkle Schuhe, intensives Herrenparfum (Zitrusnote) – dieser Täter packte das Opfer am linken Arm; er hat nicht gesprochen.
Täter 2: männlich, höchstens 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, feste Statur, bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover (vorne großes, weißes Nike-Logo), dunkle Nike Jordan Basecap mit geradem Schild, trug rot-weiße knöchelhöhe Nike Air-Max Schuhe und sprach ohne Akzent, vermutlich Tiroler Dialekt.
Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wattens – Tel.Nr.: 059133 / 7128 – erbeten.