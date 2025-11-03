Zwei junge Männer wollten Frau in Wattens ausrauben: Polizei sucht Zeugen

Sonntagabend kam es in Wattens zu einem versuchten Raub vor einem Wohnhaus. Eine 31-Jährige war mit ihrem Auto nach Hause gekommen und brachte diverse Dinge in die Wohnung. Gegen 18.10 Uhr kam sie noch einmal zum Auto zurück, um ihre Handtasche zu holen.

Plötzlich tauchten bei einer Müllinsel zwei vermummte männliche Jugendliche auf, wobei einer der beiden eine sogenannte „Scream“-Maske trug. Der unmaskierte Täter forderte sie auf, ihm die Tasche zu geben. Nachdem die Frau dies verweigert hatte, ergriff sie der zweite, vermummte Täter am linken Oberarm.

Die Frau wehrte sich, worauf die beiden von ihr abließen und sich über die Josef-Speckbacher-Straße in westlicher Richtung (zum Eislaufplatz) entfernten. Die 31-Jährige verständigte ihre Mutter, welche zur Wohnung ihrer Tochter fuhr und eigenständig die nähere Umgebung absuchte.

Erst rund eine Stunde später wurde die Polizei telefonisch verständigt. Die 31-jährige Frau wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Eine vor Ort durchgeführte Fahndung verlief negativ. (TT.com)