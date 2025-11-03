Felsbrocken krachte in Kirchbichl auf die Straße und traf Auto mit drei jungen Menschen

In Kirchbichl krachte am Sonntagabend gegen 20 Uhr ein Felsbrocken auf die Lofererstraße und traf das Fahrzeug eines 17-Jährigen. Mit ihm im Auto saßen eine 18-Jährige sowie ein 17-jähriger Bekannter.

Der rund 50 x 50 x 80 cm große Felsbrocken war vermutlich vom sogenannten „Grattenbergl“ abgebrochen. Gegen ihn krachte dann der Pkw mit seiner Fahrzeugfront gegen den Felsblock. Der Pkw kam mitsamt dem Felsbrocken rund 40 Meter weiter zum Stillstand.

Der Lenker wurde an der Hand und am Kopf verletzt und ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Die beiden anderen blieben unverletzt.