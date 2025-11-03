Motorradfahrer bei Unfall in Kitzbühel schwer verletzt, Lebenbergtunnel eine Stunde gesperrt

Weil er einen Pkw übersehen hatte, wurde ein 32-jähriger Motorradfahrer am Sonntagabend in Kitzbühel schwer verletzt. Gegen 18.05 Uhr lenkte ein 51-Jähriger sein Auto auf der Brixentalstraße von Kitzbühel in Richtung Kirchberg. Im Fahrzeug befanden sich noch seine Ehefrau und sein 17-jähriger Sohn.

Im Bereich des Ostportales beabsichtigte der Mann, den Lebenbergtunnel in Richtung Kirchberg zu passieren und weiter in Richtung Kirchberg zu fahren. Der Motorradfahrer befand sich zu dieser Zeit auf dem Fahrstreifen zum Einordnen in den Fließverkehr auf die Brixentalstraße. Als sich der 32-Jährige einordnen wollte, übersah er den herannahenden Pkw des 51-Jährigen, kollidierte mit dem Pkw und wurde dadurch schwer verletzt. Er wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert.