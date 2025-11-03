„Ein Tal hilft“: Stubaier Initiative bittet wieder um Lebensmittel und Hygieneartikel

Von 3. bis 23. November sammeln Hilfsorganisationen im Stubai wieder haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für die Tafel in Fulpmes. Hintergrund ist, dass die Lebensmittelspenden von Supermärkten zurückgehen – wenn auch aus einem erfreulichen Grund. Kindergärten und Schulen im Tal beteiligen sich an der Initiative.

Fulpmes, Schönberg – Man könnte es als „Tafel-Paradox“ bezeichnen: Die Nachfrage bei der Lebensmittelausgabe steigt vielerorts, besonders bei Mindestpensionisten und Alleinerziehenden. Zugleich gehen Lebensmittelspenden durch erfolgreiche Müllvermeidung in Supermärkten, also eine an sich erfreuliche Entwicklung, zurück.

Von dieser Gemengelage ist auch die „Team Österreich Tafel Stubai“ betroffen. Um die Versorgungslücke zu schließen, sammeln die Vinzenzgemeinschaften Stubaital, die Caritas Tirol und das Rote Kreuz Innsbruck von 3. bis 23. November wieder gezielt haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Motto der Spendeninitiative: „Ein Tal hilft“.

Abgabe in Geschäften und Pfarrkirchen möglich

„Wir als Rotes Kreuz begrüßen es außerordentlich, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden“, betont Michael Volderauer, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Innsbruck Land. „Für unsere Tafeln bedeutet dies jedoch, dass wir deutlich weniger Waren erhalten. Genau deshalb ist das Projekt 'Ein Tal hilft' so unglaublich wichtig geworden.“

Gebraucht werden vor allem haltbare Lebensmittel wie Reis, Konserven, Zucker, Öl, Nudeln sowie dringend benötigte Hygieneprodukte, etwa Zahnpasta, Duschgel oder Shampoo. Die Spenden können einfach in den teilnehmenden Geschäften und Pfarrkirchen im Stubaital abgegeben werden. Dort werden sie von MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes abgeholt und an die Tafel in Fulpmes weitergeleitet. Eine Liste der Abgabestellen ist HIER zu finden.

Bezirkstafelkoordinator Josef Nagele (l.) und Bezirksstellenleiter Michael Volderauer hoffen wieder auf viele Warenspenden. © Rotes Kreuz Innsbruck Land

1000 Kinder mischen mit

Die Aktion setzt dabei auch heuer auf das Engagement der Jüngsten: Alle Kindergärten und Volksschulen im Stubaital mit insgesamt zirka 1000 Kindern sind aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen. Bis zum 11. November, dem Fest des Heiligen Martin, können die Kinder ihre Spenden sammeln. Die Spenden werden vom Roten Kreuz direkt bei den Einrichtungen abgeholt. Als symbolischer Ort für die Übergabe aller gesammelten Spenden der Kinder und Jugendlichen im Tal dient heuer der Kindergarten Schönberg.

„Wenn Kinder erleben, wie aus vielen kleinen Spenden etwas Großes entsteht, ist das eine unbezahlbare Erfahrung von Gemeinschaft und Teilhabe“, meint Petra Stöckl, Freiwilligen-Koordinatorin der Caritas im Stubaital.