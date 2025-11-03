Opposition bläst wegen Kaisertal zum Halali auf Kufsteiner Jagdreferenten

Das Urteil der Opposition zur ersten Zwischenbilanz der Kufsteiner Eigenjagd fällt hart aus. Von „Tragikomödie“, „Klassenkampf“ durch den grünen Referenten Thimo Fiesel und „Millionengrab“ ist die Rede. Die NEOS verlangen dessen Rücktritt. Bürgermeister Martin Krumschnabel stellt sich auf seine Seite und spricht von „Fake-News“.