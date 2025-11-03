Rücktritt gefordert
Opposition bläst wegen Kaisertal zum Halali auf Kufsteiner Jagdreferenten
Die Kasiertaljagd blebt umstritten, nachdem nur drei Jagdkartbesitzer heuer auf die Pirsch nach Wild gingen.
© Böhm Thomas
Das Urteil der Opposition zur ersten Zwischenbilanz der Kufsteiner Eigenjagd fällt hart aus. Von „Tragikomödie“, „Klassenkampf“ durch den grünen Referenten Thimo Fiesel und „Millionengrab“ ist die Rede. Die NEOS verlangen dessen Rücktritt. Bürgermeister Martin Krumschnabel stellt sich auf seine Seite und spricht von „Fake-News“.