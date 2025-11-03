Nächster Meilenstein: Bundesliga-Debüt für Tiroler Keeper Zawieschitzky

Wien – Vizemeister Salzburg übernahm am Sonntag mit dem 4:1 gegen Aufsteiger Ried die Bundesliga-Tabellenführung: Die Salzburger gingen vor gerade einmal 8352 Zuschauern in Wals-Siezenheim bereits nach 29 Sekunden durch das erste Bundesligator von Clement Bischoff in Führung – es war das schnellste Tor der bisherigen Saison. Die Innviertler glichen durch Kingstone Mutandwa (34.) aus, ehe Sota Kitano (45.) die Gastgeber noch vor dem Pausenpfiff wieder auf die Siegerstraße brachte. Zu Beginn der zweiten Hälfte sah der Rieder Nikki Havenaar wegen einer Notbremse die Rote Karte (49.). Der eingewechselte Edmund Baidoo (72.) sowie Petar Ratkov (81.) sorgten für klare Verhältnisse.