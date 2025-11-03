Nach tragischem Tod

Komplexes Netz mit Lücken: Wie gut sind Tirols Krankenhäuser für Notfälle gerüstet?

© Thomas Böhm
Jasmine Hrdina

Von Jasmine Hrdina

Jederzeit für alle Eventualitäten Betten, Personal und Technik freizuhalten, das kann sich kein Krankenhaus leisten. Man vertraut auf ein komplexes Netzwerk.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051