Mindestens 14 Tote und 380 Verletzte nach schwerem Erdbeben in Afghanistan

Die Zahl der Toten und Verletzten könnte weiterhin steigen. Erst im September war es zu einem Erdbeben mit mehr als 2000 Toten gekommen.

Kabul - Bei einem Erdbeben im Norden Afghanistans sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen und über 380 verletzt worden. Demnach gab es in den Provinzen Balch und Samangan Opfer. Es wurde damit gerechnet, dass die Zahl der Toten und Verletzten weiter steigt.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,3. Demnach ereignete es sich in einer Tiefe von 28 Kilometern.

Ein Video des afghanischen Nachrichtensenders Tolonews zeigt Trümmer auf dem Boden um die bekannte blaue Moschee in der nordafghanischen Masar-i-Scharif.