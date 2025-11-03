In Aguntum: Archäologen erforschen Naturkatastrophen der Vergangenheit

Am 7. November 2025 findet im Grabungshaus Aguntum in Dölsach ein Workshop zum Thema „Naturkatastrophen im Archäologischen Befund“ statt. Expert*innen aus verschiedenen Ländern referieren zu historischen Erdbeben, Überschwemmungen und anderen Naturkatastrophen. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Dölsach – Beim Workshop werden unter anderem Vorträge zu römischen Erdbebenbefunden in Baden-Württemberg und zu Zerstörungsbefunden in der antiken Stadt Aguntum präsentiert. Grabungsleiter Martin Auer vom Institut für Archäologien der Universität Innsbruck wird dabei der Frage nachgehen, ob die Zerstörungsspuren in Aguntum auf Erdbeben oder Brände zurückzuführen sind.

Weitere Themen umfassen Erdbeben im römischen Savaria (heute Szombathely in Ungarn), mögliche Katastrophenspuren in Dubrovnik sowie ein Ereignis aus dem Jahr 236/237 n. Chr. in Virunum, dem heutigen Maria Saal in Kärnten. Am Nachmittag werden Hochwasserereignisse und ihre Auswirkungen auf antike Siedlungen sowie ein Felssturz im 7. Jahrhundert in Matrei in Osttirol thematisiert.