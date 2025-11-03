Tiroler haben’s gut

Das Land Tirol fördert die Absolvierung des Pkw Gefahren- und Notmanöver-Trainings der ÖAMTC Fahrtechnik mit € 100,-.

Winterliche Fahrbahnbedingungen mit Schnee und Eis können auch langjährige Autofahrer kalt erwischen. Durch Fehleinschätzungen von Tempo oder Grip kann das Auto gerade in Kurven ins Schleudern geraten. Im Ernstfall bleibt keine Zeit für langes Überlegen, schnelles und richtiges Reagieren ist nötig. Das müssen auch routinierte Fahrer trainieren.

Lernen durch Erleben

Beim Intensiv-Training werden Gefahren- und Notmanöver trainiert: Auf der zufallsgesteuerten Schleuderplatte wird das Stabilisieren des Fahrzeugs trainiert, gerade die richtige Blick- und Lenktechnik sind bei diesem Manöver entscheidend. Auch Unter- oder Übersteuern in Kurven sind Kursinhalte. Wussten Sie, dass man in Kurven auch bremsen darf?

Der Instruktor gibt Ihnen Tipps zur optimalen Lenktechnik und Bremstechnik. © HOUDEK Photographie

Bremsen bei Schneeglätte

Mit Wassersäulen, die plötzlich auftauchende Hindernisse simulieren, wird Bremsen und Ausweichen trainiert. Aha-Erlebnisse erwarten die Teilnehmer, wenn sie das Bremsmanöver vergleichend auf griffigem Asphalt und auf schneeglatter Fahrbahn durchführen. Dies kann jederzeit trainiert werden, denn das ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum verfügt über eigene Rutschbelag-Pisten, die eine festgepresste schneeglatte Fahrbahn simulieren.

„Ca. 90% der Autofahrer können zu Beginn des Trainings keine Notbremsung durchführen.“ Martin Huber Leiter ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Innsbruck/Zenzenhof

Fahrsicherheit im Winter

Fahrstil und Reifenwahl entscheiden die Fahrsicherheit, ganz besonders im Winter. Denn auf schneeglatter Fahrbahn reduziert sich der Grip, der Bremsweg verlängert sich. Und wenn die Reifen witterungsbedingt am Limit sind, kommen die Schneeketten zum Einsatz. „Wir geben Tipps & Tricks zum Thema Schneeketten, besprechen die (etwaigen) Ausnahmen für Allradautos“, erzählt Martin Huber aus dem Trainingsprogramm.

Auf die Unterstützung der sensorbasierten Assistenzsysteme sollte man sich nicht zu sehr verlassen, diese weisen Einschränkungen bei Dunkelheit, Nässe und Schneefall auf. Deswegen zielt das Training auf die Reaktionsfitness des Fahrers in Notsituationen ab.

Gültig für Absolvierung des Intensiv Trainings im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Innsbruck/Zenzenhof bis 31.3.2026. Nur gültig für die ersten 60 Anmeldungen.Aktionsbedingungen und Buchung unter oeamtc.at/tirolerwinter