Regen weichte Hang auf: Steine donnerten in Außervillgraten gegen Haus und Fahrzeug

Außervillgraten – Starke Regenfälle haben in der Nacht auf Montag einen Steinschlag in Osttirol verursacht. Wie die Polizei berichtet, lösten sich oberhalb eines Wohnhauses in Außervillgraten gegen 0.30 Uhr mehrere Gesteinsbrocken. Sie stürzten teilweise über das Sicherungs- bzw. Steinschlagnetz, das oberhalb des Hauses angebracht ist. „Ein Gesteinsbrocken im Ausmaß von ca. 1 m³ prallte mit voller Wucht gegen die Außenfassade bzw. die Dachkonstruktion des Hauses“, so die Beamten.

Das Gebäude wurde dadurch stark beschädigt. Während einige weitere Gesteinsbrocken vom Netz abgefangen wurden, landeten weitere Felsbrocken auf der Windschutzscheibe eines Transporters hinter dem Haus.