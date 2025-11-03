Beherzt eingegriffen
Und schon wieder Lebensretter: „Als Ersthelfer kannst du nichts falsch machen“
Auf den Notfall vorbereitet: Alle zwei Jahre frischt Christian Abenthung sein Erste-Hilfe-Wissen mit einem Kurs auf. Wenn es nach ihm gehen würde, sollte es so ein Angebot auch einmal in Jahr in Schulen geben.
© Axel Springer
Christian Abenthung aus Telfs arbeitet eigentlich beim Pannendienst, nicht beim Rettungsdienst. Er hat trotzdem drei Menschen das Leben gerettet, das letzte Mal erst vor wenigen Tagen. Er erzählt seine Geschichten, weil er anderen die Scheu nehmen will, bei einem Notfall zu handeln.