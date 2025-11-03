Geburtstagsgruß über Insta: Jennifer Aniston postet ein Bild mit ihrem neuen „Schatz“

Selten gibt sie Details über ihr Liebesleben preis. Doch zum Geburtstag ihres neuen Partners ließ Jennifer Aniston ihre Follower an einem Bild der beiden teilhaben.

Es gab Gerüchte um eine neue Beziehung: „Friends“-Star Jennifer Aniston hat auf Instagram ein Bild von sich mit einem Mann geteilt. „Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz“, schrieb die 56-Jährige zu einem Schwarz-Weiß-Foto. Auf dem Bild hat sie die Arme von hinten um Jim Curtis gelegt, dessen Profil sie auf dem Foto verlinkte. Ihren Geburtstagsgruß unterzeichnete sie mit einem roten Herz-Emoji. Curtis ist laut Angaben seiner Internetseite Autor und Coach.