BG/BORG St. Johann erhält Österreichisches Umweltzeichen

Das BG/BORG St. Johann darf sich ab sofort als einzige Schule im Bezirk Kitzbühel mit dem Österreichischen Umweltzeichen schmücken.

St. Johann in Tirol – Das BG/BORG St. Johann ist ab sofort Träger des Österreichischen Umweltzeichens und nimmt damit eine Vorreiterrolle im Bezirk Kitzbühel ein. Als derzeit einzige Bildungseinrichtung im Bezirk wurde die Schule vom Bundesministerium für Klimaschutz für ihr Engagement in den Bereichen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Gesundheitsförderung ausgezeichnet.

Die Auszeichnung steht am Ende eines mehrjährigen Entwicklungsprozesses, der die gesamte Schulgemeinschaft sowie externe Partner einbezogen hat. „Nachhaltigkeit ist für uns kein leeres Wort, sondern Teil unseres täglichen Handelns“, erklärt Direktorin Angelika Rabel. Das Umweltzeichen bestätige, dass „unsere Werte auch in der Praxis sichtbar werden – im Unterricht, in Projekten und im Schulleben.“

Aktive Beteiligung der SchülerInnen

In den vergangenen Jahren hat das Gymnasium zahlreiche Initiativen umgesetzt, die das Umweltbewusstsein und verantwortungsvolles Handeln fördern. Dazu gehören verschiedene Projekte zum Klima- und Umweltschutz sowie spezielle Aktionstage zu Themen wie Gesundheit und Wohlbefinden.

Besonders hervorzuheben ist die aktive Beteiligung der SchülerInnen, die durch Befragungen, Workshops und Projektarbeiten eigene Ideen für eine nachhaltigere Schulgestaltung einbringen.