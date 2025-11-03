Hazel Brugger schwimmt auf Erfolgswelle, nun erhält sie den Comedy-Bambi

Hazel Burgger wird mit dem „Bambi“ geehrt. Überreicht wird ihr die Auszeichnung bei einer Gala am 13. November. Kürzlich erhielt die Comedienne auch einen Sonderpreis für ihre Moderation beim ESC. Warum sie so erfolgreich ist.

München – Scharfsinnige Beobachtungen, pointierte Kommentare: Hazel Brugger wird mit einem „Bambi“ geehrt. Die 31 Jahre alte Komikerin aus der Schweiz soll die Auszeichnung am 13. November in den Bavaria Filmstudios in der Kategorie Comedy erhalten, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media mitteilte. Der „Bambi“ ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland und wird heuer in mehr als zwölf Kategorien vergeben.

Witzig und klug

„Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Intellekt, Witz und Charme hat Hazel Brugger das Genre Comedy auf ein neues Niveau gehoben. Ihre Auftritte sind nicht nur unterhaltsam, sondern regen auch zum Nachdenken an“, hieß es. „Hazel Brugger macht gesellschaftliche Missstände sichtbar – Sexismus, Rassismus, die Absurditäten unserer Zeit – und schafft es dabei, Brücken zu bauen, statt Gräben zu ziehen“, sagte die Chefredakteurin der Zeitschrift Freundin und Mitglied der „Bambi“-Jury, Mateja Mögel.

Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass Brugger für ihre Moderation beim Eurovision Song Contest auch beim Deutschen Comedypreis mit einem „Sonderpreis“ gewürdigt wird.

Anfänge im Poetry Slam

Brugger, die in San Diego geboren wurde, hat als schweizerisch-deutsche Comedienne Karriere gemacht. Zunächst trat sie auf diversen Poetry-Slam-Bühnen in der Schweiz auf, ehe es sie nach Deutschland und ins Fernsehen verschlug. Bekanntheit erlangte sie schließlich durch ihre Tätigkeit als Außenreporterin für die ZDF heute-Show sowie Auftritte in der Satiresendung „Die Anstalt“. Mit ihrem Ehemann Thomas Spitzer, ebenfalls Comdeian, betreibt sie seit 2020 die Produktionsgesellschaft Viel Spaß GmbH. (TT, APA, dpa)