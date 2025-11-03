Leichtathletik-Paar trauert um Tochter: „Im Moment steht alles andere still“

Nada Ina Pauer und Ehemann Richard Ringer teilten am Wochenende auf Instagram die tragische Nachricht vom Tod ihrer Tochter mit.

„Mit gebrochenem Herzen müssen wir uns von unserer innig geliebten Tochter April Lucia Vivienne verabschieden. Sie wurde am 24. Oktober um 1:53 Uhr in der LMU-Klinik München still geboren“, schrieben die österreichische Langstreckenläuferin und der deutsche Marathon-Europameister (2022) in einem Statement.

Die Nabelschnur habe sich um das Beinchen gewickelt und das Ungeborene sei nicht mehr ausreichend versorgt worden. „Wir haben keine Worte für die schwerste Zeit unseres Lebens – eine Zeit, die uns als Paar in tiefer Liebe und Verbundenheit trägt“, hieß es weiter.