Weitere Berichte über Missbrauch
Gewalt auch in Osttiroler SOS-Kinderdorf: Bisher acht Betroffene entschädigt
Auch im Kinderdorf im Osttiroler Nussdorf-Debant sind Übergriffe erfolgt. Zehn Fälle hat die interne Opferschutzstelle von SOS-Kinderdorf bisher behandelt.
Bis in die 2000er-Jahre herauf gab es auch Gewalt und Missbrauch im SOS-Kinderdorf in Nußdorf-Debant. Zehn Fälle wurden von der internen Opferschutzstelle bisher behandelt, acht Betroffene erhielten Entschädigungszahlungen in Höhe von 120.000 Euro.