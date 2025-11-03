Gewalt auch in Osttiroler SOS-Kinderdorf: Bisher acht Betroffene entschädigt

Bis in die 2000er-Jahre herauf gab es auch Gewalt und Missbrauch im SOS-Kinderdorf in Nußdorf-Debant. Zehn Fälle wurden von der internen Opferschutzstelle bisher behandelt, acht Betroffene erhielten Entschädigungszahlungen in Höhe von 120.000 Euro.