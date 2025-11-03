Sechs Mal durchgefallen: Darts-Star Littler hat endlich seinen Führerschein

Darts-Weltmeister Luke Littler hat endlich seinen Führerschein. Nach sechs vergeblichen Anläufen hatte der 18-Jährige im September die theoretische Prüfung bestanden. Nun brachte der Brite auch den praktischen Teil erfolgreich hinter sich – und zwar direkt im ersten Versuch. Die frohe Kunde verkündete Littler in den sozialen Medien mit einem Foto, das ihn vor einem Auto zeigt und einem feierlichen „Steig ein“ in der Überschrift.