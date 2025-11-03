Viele Plätze bei Premiere leer: Die Angst des Tiroler Publikums vor neuen Tönen

Mit einer fulminanten Gesamtleistung des Ensembles und einer gelungenen Inszenierung trumpft das Landestheater bei der Premiere von Leoš Janáčeks Oper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ auf. Witzig inszeniert, musikalisch tadellos umgesetzt. Ein großer Wurf, leider vor vielen leeren Sitzen.