Hervorragende Inszenierung

Viele Plätze bei Premiere leer: Die Angst des Tiroler Publikums vor neuen Tönen

Etherea (Hazel Neighbour) wäre für eine Hochzeit bereit, Brouček (Florian Stern) tritt die Flucht an.
© Nurith Wagner-Strauss
Wolfgang Otter

Von Wolfgang Otter

Mit einer fulminanten Gesamtleistung des Ensembles und einer gelungenen Inszenierung trumpft das Landestheater bei der Premiere von Leoš Janáčeks Oper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ auf. Witzig inszeniert, musikalisch tadellos umgesetzt. Ein großer Wurf, leider vor vielen leeren Sitzen.

