Sparkasse Imst verstärkt Aufsichtsrat mit zwei Frauen

Der Aufsichtsrat der Sparkasse Imst hat zwei neue Mitglieder: Katharina Niederbacher bringt als Bilanzbuchhalterin Expertise im Rechnungswesen ein, während Marion Spielmann nach über 20 Jahren im Private Banking nun als Betriebsrätin im Kontrollgremium sitzt.

Imst – Die Sparkasse Imst erweitert ihren Aufsichtsrat um zwei Frauen. Katharina Niederbacher, Bilanzbuchhalterin in der Imster Steuerberatungskanzlei Kuprian, verstärkt das Gremium mit ihrer Expertise in den Bereichen Rechnungswesen, Geldwäscheprävention und IT.

Auch Marion Spielmann rückt in den Aufsichtsrat auf. Die Betriebsrätin arbeitet seit über 20 Jahren bei der Sparkasse Imst im Private Banking und kennt die internen Abläufe des Unternehmens.

„Mit Katharina Niederbacher und Marion Spielmann gewinnen wir zwei junge und zugleich erfahrene Persönlichkeiten“, erklärt Josef Huber, Aufsichtsratsvorsitzender der Sparkasse Imst. „Beide sind mit ihrer Expertise eine Bereicherung für unsere Arbeit.“

Der Aufsichtsrat der Sparkasse Imst besteht nun aus acht Mitgliedern. Neben Huber als Vorsitzendem gehören dem Gremium Franz Raich als stellvertretender Vorsitzender, Christian Linser, Alois Kröll sowie die Betriebsräte Marco Klingenschmid, Marcel Wechselberger und nun auch Marion Spielmann an.