Stand in der Nähe: 43-Jährige in Prägraten durch Splitter bei Sprengarbeiten verletzt

Prägraten – Eine 43-jährige Frau wurde am Montag von der Rettung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert, da sie von Steinsplittern getroffen und dabei leicht verletzt wurde.

Die Frau hatte sich gegen 13.50 Uhr neben einem Haus in der Nähe einer Baustelle in Prägraten im Ortsteil Wallhorn aufgehalten, als dort gerade Sprengarbeiten durchgeführt wurden. Obwohl sie rund 140 Meter von der Baustelle entfernt stand, wurde sie dennoch von den umherfliegenden Splittern getroffen. (TT.com)