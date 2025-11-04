Pentagon von Trumps Militärdrohung gegen Nigeria überrascht

Im US-Verteidigungsministerium hat eine überraschende Drohung von Präsident Donald Trump mit Militärschlägen gegen Nigeria wegen der Tötung von Christen in dem Land für Unruhe gesorgt. Mehrere Pentagon-Vertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Montag (Ortszeit), sie seien von der Anordnung des Präsidenten vom Wochenende völlig unvorbereitet getroffen worden. "Ich glaube, wir erfahren das alle zur gleichen Zeit", sagte ein Militärvertreter, der anonym bleiben wollte.

Trump hatte zuvor über seine Plattform Truth Social mögliche Aktionen befohlen. Als Begründung nannte er, dass in Nigeria Christen getötet würden. Einem Vertreter des Verteidigungsministeriums zufolge gibt es jedoch bisher keine konkreten Anweisungen zur Vorbereitung von Operationen.

Trumps Drohung erfolgte nach intensiver Lobbyarbeit evangelikaler Gruppen und einen Tag, nachdem seine Regierung Nigeria auf eine Liste von Ländern gesetzt hatte, die die Religionsfreiheit verletzen. Das Weiße Haus sprach von einer existenziellen Bedrohung, der Christen in Nigeria ausgesetzt seien. So ist etwa der Nordosten Nigerias die Hochburg der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram, die sich seit 2009 zunehmend radikalisiert hat. Die Gruppe griff seither auch Märkte, Moscheen und Schulen an und entführte Tausende Menschen.