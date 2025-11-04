Noch fließt in Wiener Neustadt Milch x Honig

Vor drei Jahren hat der Musiker, Komponist und Festivalmacher Christoph Zimper erstmals das Festival Milch x Honig in Wiener Neustadt verantwortet - ein neues Event, das zum Ziel hat, klassische Musik anders als in gewohnter Form zu präsentieren. Am vergangenen Donnerstag ist Milch x Honig nun in die dritte Festivalausgabe gestartet - die möglicherweise auch die letzte sein könnte, wie Zimper gegenüber dem ORF andeutet.

Heuer haben Klassikfans mit offenem Gemüt aber noch die Chance, bis 14. November in der Neuen Bastei in den Kasematten von Wiener Neustadt Werke in teils ungekannter Manier zu erleben - in einem "leicht verrückten Mix", wie es Festivalchef Zimper selbst nennt. Nachdem man zum Auftakt vergangene Woche unter dem Titel "Mendelssohn as I know him" ein Streichoktett des Meisters mit Songs von Liedermacherin Anna Mabo vereinte und das Freestyle Orchestra klassische Musik und Zirkus verschmelzen ließ, geht es am Freitag weiter.

So steht am 7. November ein Amalgam verschiedener Musikkulturen am Tapet, wenn unter dem Motto "Kirtan" das Erbe von Indien, Brasilien und Österreich eine neue Einheit bildet. Am 13. November schließlich verbindet "Peter und der Wolf 2.0" Sandkunst und Kompositionen, wobei Festivalmacher Christoph Zimper selbst an der Klarinette zu hören ist. Und energiegeladen beendet man den Milch-Honig-Fluss, wenn "Persian Ecstatic Dance" zur freien, experimentellen Bewegung einlädt.