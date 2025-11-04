Langwierige Verhandlungen im EU-Rat um ein EU-Klimaziel 2040

Die 27 EU-Umweltminister haben am frühen Dienstagabend weiter um Kompromisse für eine Einigung auf ein Klimaziel 2040 gerungen. Die öffentliche Sitzung am Nachmittag hatte infolge intensiver Verhandlungen trotz mehrstündiger Verspätung noch nicht begonnen. Der Ministerrat kann das Klimaziel mit qualifizierter Mehrheit beschließen, Österreichs Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) knüpft seine Zustimmung an "passende Rahmenbedingungen".

Das diskutierte EU-Klimaziel 2040 sieht eine Reduktion des Treibhausgas-Ausstoßes bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 1990 vor. Totschnig bezeichnete das bei seinem Eintreffen in Brüssel als "sehr ambitioniert". Auf Journalistennachfrage bezüglich der Rahmenbedingungen nannte Totschnig unter anderem eine Verlängerung der Frist für Gratis-Zertifikate im Rahmen des Emissionshandels, Flexibilität beim Carbon Management oder auch einen "verpflichtenden Netto-Null-Pfad für alle Mitgliedsländer". Es gehe bei der Thematik nicht nur um das Klima, sondern auch um den Wirtschaftsstandort, die Erhaltung des Wohlstands, die Sicherung von Arbeitsplätzen und um Ernährungssicherheit. "Es gibt Nachbesserungsbedarf", unterstrich Totschnig. Man müsse die Klimaneutralität mit Rahmenbedingungen erreichen, "die solide sind", so der Minister. In der öffentlichen Sitzung des Ministerrats am Vormittag verlangte Totschnig bezüglich der Verlängerung der Frist für Gratis-Zertifikate "ein klares Bekenntnis im Text".

Der deutsche Umweltminister Carsten Schneider machte sich in der öffentlichen Sitzung für eine Entscheidung stark, "die Nachhall in der Welt hat". In Bezug auf die "internationalen Gutschriften" - es soll zulässig sein, einen Teil der Reduktion der Treibhausgas-Emissionen über Maßnahmen in Nicht-EU-Ländern zu erreichen - sprach sich Schneider für eine Höchstgrenze von drei Prozentpunkten aus, während die französische Ministerin Monique Barbut feststellte: "Wir akzeptieren nichts unter fünf Prozent." Tschechien, Ungarn oder auch die Slowakei gaben sich grundsätzlich skeptisch bezüglich des Klimaziels. 90 Prozent seien nicht erreichbar, so die ungarische Politikerin Aniko Raisz. Sie kündigte an, "den Text nicht zu unterstützen".

Kommissionsvertreter Wopke Hoekstra erkannte am Ende des ersten Teils der öffentlichen Sitzung zu Mittag eine "deutliche Mehrheit für das, was auf dem Tisch liegt". Lars Aagaard als Vertreter des dänischen Ratsvorsitzes sah eine "breite Mehrheit, die heute einen Deal erreichen möchte, wir sind aber noch nicht dort angelangt".

Zuletzt hatte sich beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende Oktober die Haltung abgezeichnet, dass das von der EU-Kommission angestrebte Ziel akzeptiert werden könnte. Im Gegenzug werden die Maßnahmen zur Zielerreichung wohl weniger streng ausfallen als ursprünglich erwartet - es also in die Richtung gehen wird, die Totschnig verlangt. So ist etwa an eine Aufweichung des Emissionshandels gedacht, auch das für 2035 anvisierte "Verbrenner-Aus" wird neu diskutiert - auch wenn diese Themen am Dienstag nicht auf der Tagesordnung stehen. Überhaupt soll in das Klimaziel 2040 eine "Revisionsklausel" eingebaut werden. Für die Wissenschaft stellt eine Absenkung der CO2-Emissionen um 90 Prozent bis 2040 das absolute Minimum dar.

Der Beschluss für das EU-Klimaziel 2040 ist angesichts der Weltklimakonferenz (COP30) im brasilianischen Belém (10. bis 21. November) überfällig. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa werden persönlich nach Südamerika reisen und dort die Interessen der EU vertreten. Totschnig drückte sich so aus: "Europa darf nicht mit leeren Händen nach Belém reisen."