Krisengipfel zu SOS-Kinderdorf: Land fordert Mitsprache bei Neubeginn

Für Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) kann es bei der Aufarbeitung von Gewalt und Missbrauch in den SOS-Kinderdörfern so nicht mehr weitergehen. Zu viele Fragen stehen im Raum, zu wenige Antworten gibt es. Heute kommt es deshalb zu einem Treffen mit Kinderdorf-Geschäftsführerin Annemarie Schlack.