Heute Treffen mit Pawlata
Krisengipfel zu SOS-Kinderdorf: Land fordert Mitsprache bei Neubeginn
Geschäftsleiter Christian Rudisch und Geschäftsführerin Annemarie Schlack versuchen SOS-Kinderdorf aus den negativen Schlagzeilen herauszuführen. Heute sollen sie zu offenen Fragen in Tirol Antworten liefern.
© ROLAND SCHLAGER
Für Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) kann es bei der Aufarbeitung von Gewalt und Missbrauch in den SOS-Kinderdörfern so nicht mehr weitergehen. Zu viele Fragen stehen im Raum, zu wenige Antworten gibt es. Heute kommt es deshalb zu einem Treffen mit Kinderdorf-Geschäftsführerin Annemarie Schlack.