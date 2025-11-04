Kommentar

Nicht aussitzen, sondern zurücktreten

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Um SOS-Kinderdorf zu retten, benötigt es neue Gesichter an der Spitze, die eine lückenlose Aufklärung forcieren statt behindern. Und den sofortigen Rücktritt des Aufsichtsrats.