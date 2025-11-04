Verheerende Optik bei kräftigen Gehaltssprüngen

Rückblende auf Herbst 2023: Österreich stöhnte unter einer noch viel höheren Inflation als jetzt. Die Regierung, allen voran der damalige ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner, mahnte die Sozialpartner zu moderaten Abschlüssen. Und zu Einmalzahlungen, die der Staat für 2024 speziell steuerfrei gestellt hat. Und während sich die Metaller zehn Wochen lang, begleitet von Kampfmaßnahmen, förmlich zerrieben, preschte der Bund vor. Scheinbar reibungslos und flugs einigte man sich mit der Gewerkschaft auf ein sattes Plus von 9,15 Prozent – ohne die der Privatwirtschaft angeratene Zurückhaltung und ohne Einmalzahlung, um in Zukunft nicht den ganzen Kosten-Rucksack mitnehmen zu müssen. Die Optik mit allzu locker verteiltem Geld der Steuerzahler hatte etwas von Marie Antoinette („dann sollen sie halt Kuchen essen“).