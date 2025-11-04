Pitztal wird Partnerdestination des Bayerischen Skiverbands

Das Pitztal und der Bayerische Skiverband (BSV) haben eine dreijährige Kooperation vereinbart. Die Partnerschaft sieht vor, dass künftig vermehrt Athleten-Lehrgänge sowie Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des BSV im Pitztal stattfinden werden.

Mandarfen – Die Kooperation soll BSV-Athleten, -Lehrteams, -Vereinen und -Mitgliedern neue sportliche und organisatorische Möglichkeiten eröffnen. Sportlerinnen und Sportler verschiedener Disziplinen können von maßgeschneiderten Angeboten und den Trainingsbedingungen auf dem Dach Tirols profitieren.

Für das Pitztal bedeutet die Zusammenarbeit eine Stärkung seiner Position als Wintersportregion und als Trainingsort für Nachwuchstalente und etablierte Athleten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Stärkung der Herbstsaison.

„Mit dem Pitztal gewinnen wir einen Partner, der Bedingungen für unsere sportliche und organisatorische Arbeit bietet“, erklärt BSV-Präsident Herbert John. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und Zusammenarbeit.“

Das Team des Bayerischen Skiverbandes fühlte sich am letzten Oktober-Wochenende im Pitztal sichtlich wohl. © TVB Pitztal