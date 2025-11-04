Adventgeflüster in Kufstein: Zwei Märkte verzaubern die Festungsstadt

Die Festungsstadt Kufstein verwandelt sich ab 21. November wieder in ein winterliches Märchenland. Mit gleich zwei stimmungsvollen Weihnachtsmärkten – im Stadtpark und auf der Festung – sowie einem vielfältigen Rahmenprogramm lädt die Stadt zum vorweihnachtlichen Verweilen ein.

Kufstein – Der Kufsteiner Stadtpark wird ab Freitag, dem 21. November, zum gemütlichen Weihnachtsdorf. Zwischen festlich geschmückten Hütten und beleuchteten Bäumen entsteht eine einladende Atmosphäre für Familien und Genießer. Regionale Vereine und Gastronom*innen sorgen für kulinarische Köstlichkeiten, während handgefertigte Geschenkideen in den Themenhütten zum Stöbern einladen.

Besonders für Kinder gibt es viel zu entdecken: Eine Nostalgieeisenbahn und ein Karussell drehen ihre Runden, während ein Märchenpfad in die Welt der Gebrüder Grimm und Hans Christian Andersen entführt. An den Wochenenden sorgt Live-Musik für zusätzliche Stimmung im Stadtpark.

Ein Highlight sind die vier wöchentlich wechselnden Themenhütten – Engerl's Hütte, Geschenkeschmiede, Wichtelstube und Lieblingsstücke. Hier präsentieren lokale Kunsthandwerker*innen ihre Kreationen: von handgefertigten Seifen über Holzdekorationen bis hin zu Schmuck und anderen Unikaten.

Weihnachtszauber auf historischem Boden

Parallel dazu öffnet die Festung Kufstein an den Adventwochenenden ihre Tore für den „Weihnachtszauber“. In den historischen Gemäuern erwarten die Besucher*innen funkelnde Lichter, der Duft von Gewürzen und frisch Gebackenem sowie Kunsthandwerk. Für Kinder gibt es ein Engerl-Postamt und Bastelstuben. Weisenbläser und Anklöpfler sorgen für die musikalische Untermalung.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Neben den beiden Märkten bietet Kufstein ein umfangreiches Adventprogramm: Am 6. Dezember besucht der Nikolaus mit seiner Kutsche den Stadtpark und die Kufstein Galerien. Vom 5. bis 7. Dezember spielt die Chlausgesellschaft aus der Partnerstadt Frauenfeld auf der Festung auf ihren Drehorgeln.

Eine besondere Aktion für Kinder ist das „Kufstein stiefelt in den Advent“. Am 2. Dezember können Kinder in den Kufstein Galerien ihre Gummistiefel bemalen, die anschließend in den Schaufenstern der Innenstadt ausgestellt und später mit Überraschungen gefüllt werden.

Für alle, die Hilfe beim Einpacken ihrer Geschenke benötigen, bietet der Lions Club Kufstein an ausgewählten Tagen im Dezember einen Einpackservice in den Kufstein Galerien an. Der Erlös kommt karitativen Zwecken zugute.

Digital begleitet wird die Vorweihnachtszeit durch den Kufsteiner Adventkalender 2025 auf den Social-Media-Kanälen der Stadt. Täglich öffnet sich ein Türchen mit Angeboten lokaler Betriebe. (TT)